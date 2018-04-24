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494 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.04.2018 18:58
Лідер Шахтаря перейде в МЮ влітку - ЗМІ
Лідер Шахтаря Фред влітку майже із стовідсотковою ймовірністю стане гравцем Манчестер Юнайтед.
Центрального півзахисника головний тренер МЮ Жозе Моурінью розглядає як заміну для француза Поля Погба, повідомляє Manchester Evening News.
Більше того, навички Фреда стануть у пригоді Особливому через те, що МЮ втратив Майкла Карріка і Маруана Феллаїні в центрі поля.
Нагадаємо, раніше Фред міг також перейти в Ман Сіті, проте взимку його трансфер зірвався, а згодом у цьому клубі відмовилися від кандидатуру бразильця.
Раніше повідомлялося, що Фред потрапив у сферу інтересів ПСЖ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій