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24.04.2018  23:38

Ліверпуль і Рома видали надрезультативний матч в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів


24-го квітня відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів.

Англійський Ліверпуль на своєму полі виграв у римської Роми з рахунком 5:2.

Відзначимо, що у складі мерсисайдців по дублю оформили Салах і Фірміно.

Раніше повідомлялося про прогноз букмекерів на перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/2 фіналу

Перший матч

24 квітня

Ліверпуль (Англія) – Рома (Італія) 5:0 (2:0, 3:2)

Голи: 1:0 - 36 Салах, 2:0 - 45 Салах, 3:0 - 56 Мане, 4:0 - 61 Фірміно, 5:0 - 69 Фірміно, 5:1 - 81 Джеко, 5:2 - 86 Перотті пенальті

Ліверпуль: Каріус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фірміно (Клаван, 90), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Інгз, 75), Мілнер, Мане, Хендерсон

Рома: Аліссон, Манолас, Жезус (Перотті, 67), Коларов, Фасіо, Стротман, Флоренці, Ундер (Шик, 46), де Россі (Гоналон, 67), Наінгголан, Джеко

Попередження: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасіо (88)





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