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281 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 09:59
Капітан Динамо розповів, коли зможе повернутися на поле
|Сергій Сидорчук
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук взяв участь в двосторонці з молодіжним составом.
Про стан свого здоров'я розповів сам гравець.
"Почуваюся добре. Нарешті, по-справжньому зіграв у футбол, зробив перший підкат. У суботу пройшов тестування, його результати всіх задовольнили", - сказав він.
"Можливо, через два тижні, як і планувалося відразу після операції, зможу вийти на поле і в офіційному матчі. Але тут все буде залежати від тренерів, яким, звичайно, видніше, як я готовий", - зазначив Сидорчук.
Як відомо, наступний матч Динамо проведе з Ворсклою 29-го квітня. Початок - 19.30.
Цікаво, що раніше повідомлялося, що центрхав вже не зіграє у нинішньому сезоні.
Нагадаємо, Сидорчук отримав травму у жовтні під час матчу Ліги Європи проти Янг Бойз.
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