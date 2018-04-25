Капітан Динамо розповів, коли зможе повернутися на поле

Сергій Сидорчук

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук взяв участь в двосторонці з молодіжним составом.

Про стан свого здоров'я розповів сам гравець.

"Почуваюся добре. Нарешті, по-справжньому зіграв у футбол, зробив перший підкат. У суботу пройшов тестування, його результати всіх задовольнили", - сказав він.

"Можливо, через два тижні, як і планувалося відразу після операції, зможу вийти на поле і в офіційному матчі. Але тут все буде залежати від тренерів, яким, звичайно, видніше, як я готовий", - зазначив Сидорчук.

Як відомо, наступний матч Динамо проведе з Ворсклою 29-го квітня. Початок - 19.30.

Цікаво, що раніше повідомлялося, що центрхав вже не зіграє у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Сидорчук отримав травму у жовтні під час матчу Ліги Європи проти Янг Бойз.