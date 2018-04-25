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685 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 12:09
Верес залишився без головного тренера
|Юрій Свірков
Головний тренер Вереса Юрій Свірков подав у відставку.
Таке рішення прийнято через погіршення стану здоров'я.
На даний момент керівництво Вереса вирішує, хто буде виконувати обов'язки головного тренера клубу.
Як відомо, раніше була інформація, що у Вересі звинувачують Ігоря Дедишина у блокуванні клубного сайту.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій