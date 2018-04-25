Верес залишився без головного тренера

Юрій Свірков

Головний тренер Вереса Юрій Свірков подав у відставку.

Таке рішення прийнято через погіршення стану здоров'я.

На даний момент керівництво Вереса вирішує, хто буде виконувати обов'язки головного тренера клубу.

Як відомо, раніше була інформація, що у Вересі звинувачують Ігоря Дедишина у блокуванні клубного сайту.