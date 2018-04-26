Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
482 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 23:53
Арсенал - Атлетико, Марсель - Зальцбург. Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
26 квітня в межах півфіналу Ліги Європи паралельно відбудуться два матчі.
У першому протистоянні лондонський Арсенал прийматиме іспанський Атлетико, а в другому - Марсель поміряється силами з Ред Булл Зальцбургом.
Онлайн-трансляції матчів можна переглянути тут.
Нагадаємо, що в кінці сезону Арсенал залишиться без головного тренера.
Ліга Європи
1/2 фіналу
26 квітня
Арсенал - Атлетико 1:1
Гол: 1:0 - 61 Ляказетт, 1:1 - 81 Грізман
Марсель - Зальцбург 2:0
Голи: 1:0 - 15 Товен, 2:0 - 63 Н'жи
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