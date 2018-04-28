Хліб усьому голова: один з найкращих півзахисників світу поцілував шматок хліба, яким у нього кинули уболівальники. ФОТО

Месут Озіл

Під час півфінального матчу ЛЄ між Арсеналом і Атлетико уболівальники матрацників кинули шматок хліба в Месута Озіла.

Знаменитий хавбек підняв хліб з газону, поцілував його та притулив до скроні, а потім шанобливо відніс шматок за бокову лінію.

Вочевидь, що німець турецького походження знає ціну не лише великим грошам, а й маленькому шматочку хліба...

Месут Озіл

Нагадаємо, що гра ЛЄ між гармашами та матрацниками завершилася з рахунком 1:1.