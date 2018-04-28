Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.04.2018 12:59
Хліб усьому голова: один з найкращих півзахисників світу поцілував шматок хліба, яким у нього кинули уболівальники. ФОТО
|Месут Озіл
Під час півфінального матчу ЛЄ між Арсеналом і Атлетико уболівальники матрацників кинули шматок хліба в Месута Озіла.
Знаменитий хавбек підняв хліб з газону, поцілував його та притулив до скроні, а потім шанобливо відніс шматок за бокову лінію.
Вочевидь, що німець турецького походження знає ціну не лише великим грошам, а й маленькому шматочку хліба...
|Месут Озіл
Нагадаємо, що гра ЛЄ між гармашами та матрацниками завершилася з рахунком 1:1.
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