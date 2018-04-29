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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 00:03
Монако знову оступився, Ліон здолав Нант. Інші матчі 35-го туру чемпіонату Франції
28 квітня відбулося 6 матчів 35-го туру Ліги 1.
Так, Монако ризикує втратити друге місце, яке він займає майже весь сезон, адже команда втратила очки, зігравши 0:0 із Ам'єном.
При цьому Ліон обіграв Нант 2:0 та вийшов на друге місце.
Чемпіонат Франції-2017/18
35-й тур
28 квітня
Монако - Ам'єн - 0:0
Ліон - Нант - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Депай, 2:0 68 Траоре.
Лілль - Метц - 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Луїс Араужо, 2:0 - 45 Пепе, 2:1 - 49 Ру, 3: 1 - 77 Біссума.
Труа - Кан - 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 4 Сантіні, 1:1 - 7, автогол Веркутр, 2:1 - 27 Ниві, 3:1 - 84 Хен Чжун Сук.
Страсбур - Ніцца - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Сааді, 1:1 - 59, пенальті Балотеллі.
Бордо - Діжон - 3:1 (1:0)
Голи:1: 0 - 13 Луїс Араужо, 2: 0 - 45 Пепе, 2: 1 - 49 Ру, 3: 1 - 77 Біссума.
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