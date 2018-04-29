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29.04.2018  00:03

Монако знову оступився, Ліон здолав Нант. Інші матчі 35-го туру чемпіонату Франції

 

28 квітня відбулося 6 матчів 35-го туру Ліги 1. 

Так, Монако ризикує втратити друге місце, яке він займає майже весь сезон, адже команда втратила очки, зігравши 0:0 із Ам'єном. 

При цьому Ліон обіграв Нант 2:0 та вийшов на друге місце. 

Чемпіонат Франції-2017/18

35-й тур 

28 квітня

Монако - Ам'єн - 0:0 

Ліон - Нант - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Депай, 2:0 68 Траоре. 

Лілль - Метц - 3:1 (2:0) 

Голи: 1:0 - 13 Луїс Араужо, 2:0 - 45 Пепе, 2:1 - 49 Ру, 3: 1 - 77 Біссума.

Труа - Кан - 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Сантіні, 1:1 - 7, автогол Веркутр, 2:1 - 27 Ниві, 3:1 - 84 Хен Чжун Сук.

Страсбур - Ніцца - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Сааді, 1:1 - 59, пенальті Балотеллі. 

Бордо - Діжон - 3:1 (1:0)

Голи:1: 0 - 13 Луїс Араужо, 2: 0 - 45 Пепе, 2: 1 - 49 Ру, 3: 1 - 77 Біссума.

 





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