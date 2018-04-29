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29.04.2018  21:25

Зоря обіграла Верес, Ворскла поступилася Динамо. Матчі 29-го туру Прем'єр-ліги


Луганська Зоря здобула перемогу в матчі 29 туру чемпіонату України над рівненським Вересом.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол Юрі на 59 хвилині.

В іншому матчі дня полтавська Ворскла з мінімальним рахунком поступилася вдома Динамо.

У складі киян відзначився Дьємерсі Мбокані. 

Нагадаємо, що напередодні Олександрія перервала переможну ходу Карпат, а Зірка перемогла Олімпік.

Чемпіонат України

29 тур

29 квітня

Зоря - Верес 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 59 Юрі

Зоря – Лунін, Тимчик (Харатін, 18), Гордієнко, Сваток, Чечер, Громов, Андрієвський, Сілас (Фаупала, 52), Караваєв, Чеберко (Лунєв, 73), Юрі.

Верес – Бандура, Лукьянчук, Сімінін, Пепі (Морозенко, 53), Мягков, Каленчук, Карасюк, Адамюк, Приймак, Жуліо Сезар (Микитін, 58), Степанюк.

Попередження: Чечер (8), Юрі (18), Сімінін (31), Пепі (40), Мягков (81), Андрієвський (88), Кабаєв (90).

Вилучення: Адамюк (50).

Ворскла – Динамо 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 63 Мбокані

Ворскла: Шуст, Даллку, Чижов, Пердута, Чеснаков, Кобахідзе (Гіоргадзе, 84), Шарпар, Ребенок, Васін (Сапай, 46), Коломоєць, Кулач (Сергійчук, 67)

Динамо: Бойко, Шабанов, Бурда, Піварич, Кендзьора, Циганков, Вербич, Гармаш (Ротань, 87), Шепелєв (Шапаренко, 55), Буяльський (Мбокані, 60), Бесєдін

Попередження: Піварич (4), Чеснаков (32), Даллку (60), Чижов (77)

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