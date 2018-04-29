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29.04.2018  21:51

Хавбек Ворскли травмувався у грі з Динамо

Денис Васін

Хавбек Ворскли Денис Васін отримав ушкодження в матчі з Динамо.

Футболіст пошкодив задню поверхню стегна і був замінений під час перерви на Вадима Сапая.

Раніше повідомлялося, що захисник Зорі вибув до кінця сезону.





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