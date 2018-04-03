Ярмоленко в кінці сезону залишиться без тренера

Петер Штегер

Головний тренер дортмундської Боруссії Петер Штегер покине команду після закінчення сезону.

Як повідомляє Bild, "джмелі" не збираються пропонувати 51-річному фахівцеві новий контракт.

Нагадаємо, Штегер очолив Боруссію у грудні минулого року.

Раніше була інформація, що новим тренером Ярмоленка може стати відомий швейцарський фахівець.