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509 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.04.2018 09:40
Ярмоленко в кінці сезону залишиться без тренера
|Петер Штегер
Головний тренер дортмундської Боруссії Петер Штегер покине команду після закінчення сезону.
Як повідомляє Bild, "джмелі" не збираються пропонувати 51-річному фахівцеві новий контракт.
Нагадаємо, Штегер очолив Боруссію у грудні минулого року.
Раніше була інформація, що новим тренером Ярмоленка може стати відомий швейцарський фахівець.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій