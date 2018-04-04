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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 13:46
Ярмоленко не зіграє проти Штутгарта
|Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко через травму не зможе взяти участі в матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини проти Штутгарта.
Про це повідомив головний тренер Боруссії Петер Штегер.
"Я виключаю появу Ярмоленка в недільному матчі, але ми очікуємо виходу на поле Марко Ройса і Омера Топрака", - сказав Штегер.
Як відомо, матч Боруссія - Штутгарт відбудеться 8-го квітня.
Раніше повідомлялося, що Ярмленко відновився після травми та приступив до роботи з м'ячем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій