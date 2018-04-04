Ярмоленко не зіграє проти Штутгарта

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко через травму не зможе взяти участі в матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини проти Штутгарта.

Про це повідомив головний тренер Боруссії Петер Штегер.

"Я виключаю появу Ярмоленка в недільному матчі, але ми очікуємо виходу на поле Марко Ройса і Омера Топрака", - сказав Штегер.

Як відомо, матч Боруссія - Штутгарт відбудеться 8-го квітня.

Раніше повідомлялося, що Ярмленко відновився після травми та приступив до роботи з м'ячем.