Зінченко розповів, як боротися зі стресом: Секс, алкоголь і бійка. ВІДЕО

Олександр Зінченко

Для того, щоб боротися зі стресом не треба крутити спінер.

Про три основні антистреси, зіркову хворобу, брак грошей і багато чого іншого розповів ОТДУШИВДУШУ півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Раніше Зінченко розповів, що відкрив би в Сумах лазню, куди б ходили чоловіки і жінки разом без одягу.