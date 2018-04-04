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301 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 15:21
Зінченко розповів, як боротися зі стресом: Секс, алкоголь і бійка. ВІДЕО
|Олександр Зінченко
Для того, щоб боротися зі стресом не треба крутити спінер.
Про три основні антистреси, зіркову хворобу, брак грошей і багато чого іншого розповів ОТДУШИВДУШУ півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.
Раніше Зінченко розповів, що відкрив би в Сумах лазню, куди б ходили чоловіки і жінки разом без одягу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій