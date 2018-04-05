Трансфер Ярмоленка у Боруссію: у поліції відкрили справу щодо платежу солідарності

Андрій Ярмоленко

Головне управління Національної поліції України в Чернігівській області розслідує справу про шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою, пов'язаному з трансфером Андрія Ярмоленко з Динамо в Боруссію Дортмунд.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України, такий вид шахрайства карається позбавленням волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюється, що змінені або знищені документи, які подавалися з боку ДЮСШ Юність, вихованцем якої є Андрій Ярмоленко, в ФФУ для розрахунку суми грошових коштів, які повинні були надійти від Динамо в Юність в якості платежу солідарності.

Новозаводський районний суд Чернігова надав правоохоронним органам тимчасовий доступ до інформаційної бази ДЮСШ Юність, до оригіналів вищевказаних документів в офісі Динамо, а також до оригіналів та копій документів ФФУ у цій справі, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко не зіграє проти Штутгарта.