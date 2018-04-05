Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
841 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
05.04.2018  10:40

Трансфер Ярмоленка у Боруссію: у поліції відкрили справу щодо платежу солідарності

Андрій Ярмоленко

Головне управління Національної поліції України в Чернігівській області розслідує справу про шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою, пов'язаному з трансфером Андрія Ярмоленко з Динамо в Боруссію Дортмунд.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України, такий вид шахрайства карається позбавленням волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюється, що змінені або знищені документи, які подавалися з боку ДЮСШ Юність, вихованцем якої є Андрій Ярмоленко, в ФФУ для розрахунку суми грошових коштів, які повинні були надійти від Динамо в Юність в якості платежу солідарності.

Новозаводський районний суд Чернігова надав правоохоронним органам тимчасовий доступ до інформаційної бази ДЮСШ Юність, до оригіналів вищевказаних документів в офісі Динамо, а також до оригіналів та копій документів ФФУ у цій справі, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко не зіграє проти Штутгарта.





Читай також
Ярмоленко не зіграє проти Штутгарта
Українець в Німеччині: Ярмоленко і Коноплянка тут на хорошому рахунку
Ярмоленко в кінці сезону залишиться без тренера
Ярмоленко відновився після травми та приступив до роботи з м'ячем. ВІДЕО
Ярмоленко пропустить поєдинок проти Баварії
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
13:59
Бокс. Титулований українець розповів, про те, як можна відібратися на ОІ-2020 і без поїздки на ЧС у Росію
13:44
Футбол. У Реалі виник конфлікт між Зіданом та зірковим нападником
13:27
Футбол. Шахтар - Динамо: у мережі дали відповідь на провокаційні плакати гірників. ФОТО
13:08
Футбол. В УЄФА назвали список претендентів на звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів
12:43
Бокс. Бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу
12:19
Футбол. Коноплянка: Якби не футбол, став би таксистом
11:59
Футбол. Найважливіші матчі збірної України потрібно проводити у Львові - функціонер
11:43
Інше. Харлан і Хижняк визнані найкращими спортсменами України 2017 року
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!