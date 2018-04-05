Захисник Шахтаря тренується за індивідуальною програмою

Богдан Бутко

Захисник Шахтаря Богдан Бутко тренується за індивідуальною програмою.

Про це інформує сайт гірників.

Також індивідуально продовжує працювати Тарас Степаненко.

Як відомо, наступний матч Шахтар проведе 7-го квітня проти Вереса.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря може перейти в Мілан.