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05.04.2018  21:55

Арсенал - ЦСКА, Атлетико - Спортинг. Інші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи

 

5-го квітня відбудуться чотири поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

1/4 фіналу

Перші матчі

5 квітня

Лаціо - Зальцбург 0:0 (перший тайм)

Атлетико - Спортинг Лісабон 0:0 (перший тайм)

Арсенал - ЦСКА Москва 0:0 (перший тайм)

РБ Лейпциг - Марсель 0:0 (перший тайм)

Як відомо, раніше була інформація, що відомий тренер розповів про мотивацію своєї команди на чвертьфінал Ліги Європи.

Раніше київське Динамо вилетіло із Ліги Європи. 





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