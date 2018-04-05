СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.04.2018 21:55
Арсенал - ЦСКА, Атлетико - Спортинг. Інші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи
5-го квітня відбудуться чотири поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/4 фіналу
Перші матчі
5 квітня
Лаціо - Зальцбург 0:0 (перший тайм)
Атлетико - Спортинг Лісабон 0:0 (перший тайм)
Арсенал - ЦСКА Москва 0:0 (перший тайм)
РБ Лейпциг - Марсель 0:0 (перший тайм)
Як відомо, раніше була інформація, що відомий тренер розповів про мотивацію своєї команди на чвертьфінал Ліги Європи.
Раніше київське Динамо вилетіло із Ліги Європи.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій