Новий президент УПЛ: Уболівальники, якщо є причина, з якої ви не ходите на стадіони, скажіть її нам
|Томас Грімм
Новоспечений президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм закликає вболівальників до діалогу.
Про це повідомляє FootballHub.
"Головне звернення до вболівальників - повертайтеся на стадіони. Якщо є якась причина, чому ви не відвідуєте стадіони, скажіть нашій команді, ми постараємося ці причини адресувати, щоб на аренах було максимально комфортно.
Робота з залучення фанатів буде стосуватися не тільки президента УПЛ або самої організації. Вона полягатиме у співпраці з клубами. Зараз важливо зрозуміти причини відсутності вболівальників на стадіонах.
Найбільша можливість для клубів заробляти гроші - продаж медіаправ. Як тільки з'явиться можливість зустрітися з керівниками клубів, я відразу нею скористаюся.
Клуби вимагають якщо не результати, то хоча б з описаних вище способів до існуючих проблем. Якщо клуби будуть незадоволені президентом, вони мають право його змінити", - розповів Грімм.
Нагадаємо, що швейцарець Томас Грімм став першим іноземним керівником в історії УПЛ.
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