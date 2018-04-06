Новий президент УПЛ: Уболівальники, якщо є причина, з якої ви не ходите на стадіони, скажіть її нам

Томас Грімм

Новоспечений президент Української Прем'єр-ліги Томас Грімм закликає вболівальників до діалогу.

Про це повідомляє FootballHub.

"Головне звернення до вболівальників - повертайтеся на стадіони. Якщо є якась причина, чому ви не відвідуєте стадіони, скажіть нашій команді, ми постараємося ці причини адресувати, щоб на аренах було максимально комфортно.

Робота з залучення фанатів буде стосуватися не тільки президента УПЛ або самої організації. Вона полягатиме у співпраці з клубами. Зараз важливо зрозуміти причини відсутності вболівальників на стадіонах.

Найбільша можливість для клубів заробляти гроші - продаж медіаправ. Як тільки з'явиться можливість зустрітися з керівниками клубів, я відразу нею скористаюся.

Клуби вимагають якщо не результати, то хоча б з описаних вище способів до існуючих проблем. Якщо клуби будуть незадоволені президентом, вони мають право його змінити", - розповів Грімм.

Нагадаємо, що швейцарець Томас Грімм став першим іноземним керівником в історії УПЛ.