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334 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 13:23
Президентом Прем'єр-ліги вперше в історії став іноземець
|Томас Грімм
Швейцарця Томаса Грімма було обрано на посаду президента Прем'єр-ліги України.
Вибори, у яких швейцарець був єдиним кандидатом, відбулися у Києві у Будинку футболу.
Стало відомо, що Грімм отримав підтримку від 10 клубів УПЛ, двоє утрималися.
58-річний спеціаліст стане першим іноземцем на чолі УПЛ. Раніше цю посаду обіймали Віталій Данилов та Володимир Генінсон.
Раніше стало відомо, що клуби поставили Генінсону оцінку задовільно за два роки діяльності у Прем'єр-лізі.
Як повідомлялося, відомий журналіст Артем Франков вважає, що Грімм - це кандидатура від президента ФФУ Андрія Павелка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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