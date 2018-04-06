Президентом Прем'єр-ліги вперше в історії став іноземець

Томас Грімм

Швейцарця Томаса Грімма було обрано на посаду президента Прем'єр-ліги України.

Вибори, у яких швейцарець був єдиним кандидатом, відбулися у Києві у Будинку футболу.

Стало відомо, що Грімм отримав підтримку від 10 клубів УПЛ, двоє утрималися.

58-річний спеціаліст стане першим іноземцем на чолі УПЛ. Раніше цю посаду обіймали Віталій Данилов та Володимир Генінсон.

Раніше стало відомо, що клуби поставили Генінсону оцінку задовільно за два роки діяльності у Прем'єр-лізі.

Як повідомлялося, відомий журналіст Артем Франков вважає, що Грімм - це кандидатура від президента ФФУ Андрія Павелка.