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26.03.2018  16:13

Франков: Зрозуміло, що Грімма на посаду президента УПЛ запросив Павелко

Томас Грімм

Президент ФФУ Андрій Павелко запросив на посаду президента УПЛ швейцарця Томаса Грімма.

У цьому переконаний головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Грімму доведеться чимало потрудитися, пояснюючи нам, що ж такого хорошого і футбольного він створив у Швейцарії та інших благословенних місцях поза Україною", - вважає журналіст.

"Що ж до того, чия він креатура, герр Грімм може не маятися з секретністю - і так ясно, що президент ФФУ Андрій Павелко запросив. Цікаво, він і умови від імені Прем'єр-ліги обмовив?" - додав Франков.

"Є тут одна очевидна заковика: зарплату президенту УПЛ платить не ФФУ, а клуби, які відстібають внески на утримання ліги. Як же Павелко його запрошував, з чиєї подачі?! Якщо ж Грімм має намір брати гроші на стороні, то це більш ніж конфлікт інтересів - це звичайна корупція", - переконаний фахівець.

"Тому особливо цікаво, хто і скільки Грімму обіцяв - при всіх його натяках на безкорисливість", - написав Франков на matchday.ua.

Нагадаємо, що Олександрія запропонувала на пост президента УПЛ швейцарського фахівця.

Нагадаємо, що можливим кандидатом джерела називають також англійця Джо Палмера, керівника клубу першої англійської ліги ФК Вімблдон, який у минулому обіймав посаду директора зі стратегії ФК Шахтар.





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