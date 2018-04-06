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06.04.2018  12:28

Колишній президент Прем'єр-ліги отримав оцінку від українських клубів

 

У день виборів президента Прем'єр-ліги України представники  клубів на засіданні оцінили діяльність попереднього керманича організації Володимира Генінсона.

Так, стало відомо, що його робота визнана як задовільна. 

Нагадаємо, що Генінсон очолив УПЛ у 2016 році, проте вирішив не висуватися на вибори у квітні 2018 року. Натомість єдиним кандидатом на посаду є швейцарець Томас Грімм. 

Для того, щоб його утвердили у новій ролі, швейцарському спеціалісту необхідно набрати більше половини голосів 12 представників клубів. 

Вибори відбуваються у Будинку футболу у Києві і розпочалися об 11:00. 

Раніше про вибори іронічно висловився гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.





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