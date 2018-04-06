СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
553 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 12:28
Колишній президент Прем'єр-ліги отримав оцінку від українських клубів
У день виборів президента Прем'єр-ліги України представники клубів на засіданні оцінили діяльність попереднього керманича організації Володимира Генінсона.
Так, стало відомо, що його робота визнана як задовільна.
Нагадаємо, що Генінсон очолив УПЛ у 2016 році, проте вирішив не висуватися на вибори у квітні 2018 року. Натомість єдиним кандидатом на посаду є швейцарець Томас Грімм.
Для того, щоб його утвердили у новій ролі, швейцарському спеціалісту необхідно набрати більше половини голосів 12 представників клубів.
Вибори відбуваються у Будинку футболу у Києві і розпочалися об 11:00.
Раніше про вибори іронічно висловився гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій