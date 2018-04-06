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135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 17:57
Волинь розбила Кремінь, Полтава поступилася Сумам. Інші матчі 26 туру Першої ліги
6 квітня в межах 26 туру Першої ліги відбулися 5 матчів.
Нагадаємо, що напередодні Інгулець розгромив Миколаїв.
Чемпіонат України
Перша ліга
26 тур
6 квітня
Волинь – Кремінь 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 25, пенальті Герасимюк, 2:0 – 44 Болденков, 3:0 – 86 Яковлєв.
Балкани – Жемчужина 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 1 Степанишин, 1:1 – 79 Чернишов.
Полтава – Суми 1:2 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 – 12 Рафальський, 0:2 – 61 Галенко, 1:2 – 82 Дегтярьов.
Гірник-Спорт – Черкаський Дніпро 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 32 Панасенко.
Колос – Авангард 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 36 Семенко.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій