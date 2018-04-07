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588 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 09:54
Лунін відмовив Ювентусу й Арсеналу заради Інтера, - ЗМІ
|Андрій Лунін
19-річний воротар луганської Зорі Андрій Лунін близький до переходу в Інтер.
Як повідомляє Gazzetta dello Sport, нерадзуррі були не єдиним топ-клубом, який хотів підписати Луніна. За інформацією видання, Андрій відмовив Ювентусу й Арсеналу, які також виявляли до нього інтерес.
Раніше повідомлялося, що Інтер заплатить Зорі 6 мільйонів євро за трансфер.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій