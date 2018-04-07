Лунін відмовив Ювентусу й Арсеналу заради Інтера, - ЗМІ

Андрій Лунін

19-річний воротар луганської Зорі Андрій Лунін близький до переходу в Інтер.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, нерадзуррі були не єдиним топ-клубом, який хотів підписати Луніна. За інформацією видання, Андрій відмовив Ювентусу й Арсеналу, які також виявляли до нього інтерес.

Раніше повідомлялося, що Інтер заплатить Зорі 6 мільйонів євро за трансфер.