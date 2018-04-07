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263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 12:41
Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця
|Хорхе Карраскаль
Львівські Карпати не матимуть проблем із викупом Хорхе Карраскаля з Севільї.
Про це сказав віце-президент Карпат Олег Смалійчук.
"Карраскаль коштує 3 мільйони? Суму оголошувати я не буду. Якщо ми надішлемо листа в Севілью, то Карраскаль автоматично стане гравцем нашої команди", - запевнив функціонер.
"У нас є час до 31 травня. Не думаю, що з цим буде проблеми", - сказав Смалійчук для footballhub.
Нагадаємо, що колумбієць перейшов із Карпат до Севільї на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що диво-гол Карраскаля допоміг Карпатам перемогти Чорноморець.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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