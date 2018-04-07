Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця

Хорхе Карраскаль

Львівські Карпати не матимуть проблем із викупом Хорхе Карраскаля з Севільї.

Про це сказав віце-президент Карпат Олег Смалійчук.

"Карраскаль коштує 3 мільйони? Суму оголошувати я не буду. Якщо ми надішлемо листа в Севілью, то Карраскаль автоматично стане гравцем нашої команди", - запевнив функціонер.

"У нас є час до 31 травня. Не думаю, що з цим буде проблеми", - сказав Смалійчук для footballhub.

Нагадаємо, що колумбієць перейшов із Карпат до Севільї на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що диво-гол Карраскаля допоміг Карпатам перемогти Чорноморець.