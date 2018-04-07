Гладкий обійшов Шевченка: стало відомо про бомбардирське звершення гравця Чорноморця

Олександр Гладкий

Забивши два голи у ворота Олімпіка у матчі 26-го туру УПЛ (3:1), форвард Чорноморця Олександр Гладкий увійшов у топ-10 важливого рейтингу.

Так, із 84 голами Гладкий розмістився на 10-й сходинці найкращих бомбардирів в історії чемпіонату України.

Цікаво, що Гладкому вдалося обійти легендарного динамівця Андрія Шевченка, який за декілька сезонів у першості України відзначився 83 влучними ударами.

Зазначимо, що Гладкий крім Чорноморця виступав та забивав у топ-дивізіоні першості України у Металісті, ФК Харків, Шахтарі, Карпатах та Динамо. При цьому за Динамо він не забив жодного гола.

Додамо, що Гладкий ділить 10-у сходинку із колишнім нападником Чорноморця, а також Торпедо Зп, Динамо, ЦСКА, Арсенала, Металурга Д та Говерли Олександром Косиріним, пише UA-Футбол.

Зазначимо, що лідирує у списку екс-форвард Динамо та Арсенала Максим Шацьких, який вже завершив кар'єру. На його рахунку - 124 голи.

Також варто додати, що попереду Гладкого із чинних футболістів - лише Марко Девич (90 голів), Андрій Ярмоленко (97) та Євген Селезньов (111).

Нагадаємо, Гладкий перед Чорноморцем не пройшов перегляд у польському Леху.