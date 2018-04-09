У Зорі пояснили, чому Вернидуб не піде тренувати у Динамо

Головний тренер Зорі хоче продовжити роботу у луганській команді, а у Динамо не піде, бо там довіряють чинному тренерському штабу.

Таку заяву в інтерв'ю ПроФутбол зробив президент Зорі Євген Геллер.

"У Вернидуба контракт до літа. Ми з ним обговорювали цю ситуацію, я йому сказав - давай пройдемо чемпіонат, потім поговоримо. Я йому довіряю, мене він влаштовує ", - каже бос.

"Він каже, що хоче залишитися в клубі. Але якщо надійде пропозиція з Челсі - піде, і я його відпущу. А якщо з Динамо, то не піде, в Києві довіряють Хацкевичу. Чому не піде - у нього є команда з амбіціями, яка на рівних змагається з Шахтарем і Динамо, і всіма іншими. Навіщо міняти шило на мило?", - вважає Вернидуб.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Вернидуб може продовжити кар'єру в Динамо.

Також Вернидуб підтримав Динамо під час інформаційної атаки з боку Маріуполя та Шахтаря.