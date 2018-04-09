У Зорі пояснили, чому Вернидуб не піде тренувати у Динамо
Головний тренер Зорі хоче продовжити роботу у луганській команді, а у Динамо не піде, бо там довіряють чинному тренерському штабу.
Таку заяву в інтерв'ю ПроФутбол зробив президент Зорі Євген Геллер.
"У Вернидуба контракт до літа. Ми з ним обговорювали цю ситуацію, я йому сказав - давай пройдемо чемпіонат, потім поговоримо. Я йому довіряю, мене він влаштовує ", - каже бос.
"Він каже, що хоче залишитися в клубі. Але якщо надійде пропозиція з Челсі - піде, і я його відпущу. А якщо з Динамо, то не піде, в Києві довіряють Хацкевичу. Чому не піде - у нього є команда з амбіціями, яка на рівних змагається з Шахтарем і Динамо, і всіма іншими. Навіщо міняти шило на мило?", - вважає Вернидуб.
Нагадаємо, раніше була інформація, що Вернидуб може продовжити кар'єру в Динамо.
Також Вернидуб підтримав Динамо під час інформаційної атаки з боку Маріуполя та Шахтаря.
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