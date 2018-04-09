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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 22:23
Екс-бомбардир Дніпра Довбик забив дебютний гол за Мідтьюлланд. ВІДЕО
|Артем Довбик
Нападник данського Мідтьюлланда українець Артем Довбик забив перший м'яч за новий клуб.
20-річний форвард вийшов на поле на 55 хвилині у грі чемпіонату проти Копенгагена і приніс своїй команді перемогу, забивши на 79-ій (2:3).
Нагадаємо, що Довбик перешов до Мідтьюланда взимку з Дніпра.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій