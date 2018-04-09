Екс-бомбардир Дніпра Довбик забив дебютний гол за Мідтьюлланд. ВІДЕО

Артем Довбик

Нападник данського Мідтьюлланда українець Артем Довбик забив перший м'яч за новий клуб.

20-річний форвард вийшов на поле на 55 хвилині у грі чемпіонату проти Копенгагена і приніс своїй команді перемогу, забивши на 79-ій (2:3).

Нагадаємо, що Довбик перешов до Мідтьюланда взимку з Дніпра.