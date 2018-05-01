Роналду висловився щодо можливого переходу Неймара із ПСЖ у Реал

Криштіану Роналду та Неймар/колаж

Лідер Реала Криштіану Роналду не вірить, що його партнером по нападу стане бразилець Неймар.

Про це він розповів у коментарі, який передає AFP.

"Я багато чув про Неймара та Реал, але, чесно кажучи, мені складно уявити це підписання. ПСЖ заплатив за нього дуже багато грошей. Складно уявити, що Неймар одного разу буде грати в Реалі. Думаю, це неможливо на сьогоднішній день. Можливо, це станеться через кілька років. Мені здається, йому все подобається в Парижі", - каже Криштіану.

Нагадаємо, що Неймар перейшов у ПСЖ із Барселони влітку за суму у понад 220 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що президент Реала Флорентино Перес хоче, щоб Салах та Неймар прийшли на допомогу Криштіану Роналду

Також стало відомо, що начебто Реал вже не цікавиться Неймаром, проте хоче придбати іншу зірку ПСЖ.