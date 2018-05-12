Гамбург вперше в історії залишає Бундеслігу, Гоффенгайм зіграє у Лізі чемпіонів: підсумки чемпіонату Німеччини-2017/18
12 травня завершився чемпіонат Німеччини у сезоні-2017/18.
Згідно із результатами матчів 34-го туру Бундесліги, визначилися учасники єврокубків, а також клуби, які залишили елітний дивізіон.
Отже, у прямі путівки у груповий турнір Ліги чемпіонів отримали Баварія та Шальке, які забронювали свої позиції раніше, а також Гоффенгайм, який випередив Боруссію Андрія Ярмоленка та фінішував третім.
Команда екс-динамівця боротиметься за груповий турнір ЛЧ через кваліфікацію.
У Лізі Європи зіграють Байєр (п'яте місце, груповий раунд) і РБ Лейпциг (шосте місце, другий кваліфікаційний раунд).
У другу бундеслігу слідом за Кельном вперше за всю свою історію вилетів Гамбург. У лізі, таким чином, більше не залишилося клубів, які провели всі сезони у вищому дивізіоні.
Зайняв 16-е місце Вольфсбург за право залишитися в першій бундеслізі зіграє в стикових матчах з клубом Гольштайн Кіль.
Раніше повідомлялося, що Андрій Ярмоленко не взяв участі в останньому матчі у першому сезоні за Боруссію.
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