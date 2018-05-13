Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
220 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.05.2018  13:38

ПСЖ готовий зробити пропозицію Шахтарю щодо Фреда?

Фред

Французький ПСЖ зацікавлений у послугах півзахисника Шахтаря Фреда.

Про це повідомляє Le10sport.

Французи стежать за бразильцем і готові зробити гірникам пропозицію.

Однак раніше повідомлялося, що Фред влітку перейде в Манчестер Юнайтед за 57 мільйонів.





Читай також
Фред зробив важливу заяву щодо свого майбутнього у Шахтарі
За перехід Фреда англійський клуб заплатить 57 мільйонів євро?
Фред розповів, у якому клубі він хоче продовжити кар'єру
Манчестер Юнайтед встановив цінник на футболіста, якого має замінити Фред
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
13:38
Футбол. ПСЖ готовий зробити пропозицію Шахтарю щодо Фреда?
13:21
Футбол. Марадона може стати тренером Мілевського
12:59
Футбол. Шахтар потролив Верес у соцмережах. ФОТО
12:40
Футбол. Президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді
12:18
Футбол. Шахтар - Верес: де дивитися матч 31 туру чемпіонату України
11:53
Футбол. Чотири гравці Вереса хочуть розірвати контракт через скандал із Шахтарем, - ЗМІ
11:35
Футбол. Зоря - Динамо: де дивитися матч 31 туру чемпіонату України
11:16
Футбол. Франков: У Динамо є проблеми з мотивацією після фіналу Кубку України
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!