Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 16:56
Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч проти Саутгемптона
|Олександр Зінченко / Манчестер Сіті
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може зіграти в заключному матчі АПЛ цього сезону проти Саутгемптона.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт городян.
Матч Саутгемптон - Манчестер Сіті відбудеться 13 травня о 17:00.
Нагадаємо, що до цього Гвардіола тричі поспіль залишив українця поза заявкою.
Your final #mancity line-up of the season!— Manchester City (@ManCity) 13 травня 2018 р.
City XI | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sane, Sterling
Subs | Ederson, Walker, Kompany, Jesus, Zinchenko, Foden, Diaz
Presented by @HaysWorldwide #saintsvcity pic.twitter.com/mR2ALmTkRy
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Єдиноборства. Українці виграли чотири медалі на ЧЄ з карате
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій