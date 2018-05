Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч проти Саутгемптона

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може зіграти в заключному матчі АПЛ цього сезону проти Саутгемптона.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт городян.

Матч Саутгемптон - Манчестер Сіті відбудеться 13 травня о 17:00.

Нагадаємо, що до цього Гвардіола тричі поспіль залишив українця поза заявкою.

Your final #mancity line-up of the season!



City XI | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sane, Sterling



Subs | Ederson, Walker, Kompany, Jesus, Zinchenko, Foden, Diaz



Presented by @HaysWorldwide #saintsvcity pic.twitter.com/mR2ALmTkRy