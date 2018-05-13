Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч проти Саутгемптона

Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко може зіграти в заключному матчі АПЛ цього сезону проти Саутгемптона.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт городян.

Матч Саутгемптон - Манчестер Сіті відбудеться 13 травня о 17:00.

Нагадаємо, що до цього Гвардіола тричі поспіль залишив українця поза заявкою.