Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.05.2018 14:52
Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки Манчестер Сіті
|Олександр Зінченко (по центру) / ФК Ман Сіті
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не зіграє в 37 турі чемпіонату Англії проти Гаддерсфілда.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт городян.
Зінченко втретє поспіль не потрапив до заявки синіх на матч АПЛ.
Нагадаємо, що раніше Гвардіола натякнув, що не розраховує на Зінченка в наступному сезоні.
Here's how the Champions line-up today!— Manchester City (@ManCity) 6 мая 2018 г.
City XI | Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, De Bruyne, Sane, Silva (C), Sterling, Jesus
Subs | Bravo, Gundogan, Laporte, Bernardo, Mendy, Yaya Toure, Foden
Presented by @HaysWorldwide #cityvhudds #mancity pic.twitter.com/Qlt2aeWwK0
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