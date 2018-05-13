Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 17:35
Неймар: Я сумую за грою з Мессі та Суаресом
|Суарес, Неймар і Мессі
Нападник ПСЖ Неймар з теплотою згадує період у Барселоні.
Про це повідомляє FourFourTwo.
"Я відмінно зігрався з Мессі, а потім прийшов Суарес - він став вишенькою на торті. Усе це було здорово і для нашого тріо, і для команди. Ми стали нерозлучними. І були такі близькі, що жартували один з одним, коли у когось з нас щось не виходило", - розповів бразилець.
"Я сумую за грою з Мессі і Суаресом. Ми були щасливими друзями", - цитує Неймара Трибуна.
Нагадаємо, що президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді.
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