Неймар: Я сумую за грою з Мессі та Суаресом

Суарес, Неймар і Мессі

Нападник ПСЖ Неймар з теплотою згадує період у Барселоні.

Про це повідомляє FourFourTwo.

"Я відмінно зігрався з Мессі, а потім прийшов Суарес - він став вишенькою на торті. Усе це було здорово і для нашого тріо, і для команди. Ми стали нерозлучними. І були такі близькі, що жартували один з одним, коли у когось з нас щось не виходило", - розповів бразилець.

"Я сумую за грою з Мессі і Суаресом. Ми були щасливими друзями", - цитує Неймара Трибуна.

Нагадаємо, що президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді.