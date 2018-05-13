Лаціо не зміг виграти у Кротоне. Матчі 37-го туру чемпіонату Італії

13-го травня відбулися матчі 37-го туру італійської Серії А.

У одній із зустрічей Лаціо не зміг виграти у Кротоне на виїзді.

Раніше повідомлялося, що Інтер вдома поступився Сассуоло та погіршив свої шанси на Лігу чемпіонів.

Чемпіонат Італії

37-й тур

13 травня

Кротоне – Лаціо 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 17, пенальті Лулич, 1:1 – 29 Сімі, 2:1 – 61 Чеккеріні, 2:2 – 84 Мілінкович-Савич

⏹ #SerieATIM #CrotoneLazio 2-2 FT



Triplice fischio allo Scida, saliamo a 72 punti in classifica: mancano ancora gli ultimi 90 minuti per la fine di questo campionato,#AVANTILAZIO ⚪️🔵 pic.twitter.com/DZa0nFoU7s — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 13 травня 2018 р.

Фіорентина – Кальярі 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 37 Паволетті

Торіно – СПАЛ 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 22 Грассі, 1:1 – 68 Белотті, 2:1 – 87 де Сільвестрі

Верона – Удінезе 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 20 Барак

Болонья – К'єво 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 12, пенальті Верді, 1:1 – 48 Джаккеріні, 1:2 – 60 Інглезе

Сампдорія - Наполі 21:45

Рома - Ювентус 21:45

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