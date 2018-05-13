Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 23:41
Леванте обіграв Барселону в результативному матчі. Інші зустрічі 37-го туру чемпіонату Іспанії
Леванте в 27-му турі чемпіонату Іспанії в результативній грі виграв у Барселони.
Як відомо, раніше Депортиво із Ковалем на лавці пропустив 4 голи від Вільярреала.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
37-й тур
13 травня
Еспаньол – Малага 4:1 (3:1, 1:0)
Голи: 1:0 – 8 Морено, 2:0 – 27 Гарсія, 3:0 – 30 Баптістао, 3:1 – 39, пенальті Гонсалес, 4:1 – 79, пенальті Пьятті
⏰ Full time in the Ciutat de Valencia stadium— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 13 травня 2018 р.
Levante UD 5-4 FC Barcelona
⚽ Boateng (3), Bardhi (2) / Coutinho (3) and Suárez
🔵🔴 #LevanteBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/FGsglExpbr
Леванте – Барселона 5:4 (2:1, 3:3)
Голи: 1:0 – 9 Боатенг, 2:0 – 30 Боатенг, 2:1 – 38 Коутіньо, 3:1 – 46 Барді, 4:1 – 49 Боатенг, 5:1 – 56 Барді, 5:2 – 59 Коутіньо, 5:3 – 64 Коутіньо, 5:4 – 71, пенальті Суарес.
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