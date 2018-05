Леванте обіграв Барселону в результативному матчі. Інші зустрічі 37-го туру чемпіонату Іспанії

Леванте в 27-му турі чемпіонату Іспанії в результативній грі виграв у Барселони.

Як відомо, раніше Депортиво із Ковалем на лавці пропустив 4 голи від Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

37-й тур

13 травня

Еспаньол – Малага 4:1 (3:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 8 Морено, 2:0 – 27 Гарсія, 3:0 – 30 Баптістао, 3:1 – 39, пенальті Гонсалес, 4:1 – 79, пенальті Пьятті

⏰ Full time in the Ciutat de Valencia stadium

Levante UD 5-4 FC Barcelona

⚽ Boateng (3), Bardhi (2) / Coutinho (3) and Suárez

🔵🔴 #LevanteBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/FGsglExpbr