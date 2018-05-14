Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 15:47
Голкіпер Вереса став найкращим в 31-му турі УПЛ
Воротар Вереса Олександр Бандура став найкращим гравцем 31-го туру УПЛ.
Він зіграв повний матч проти Шахтаря, пропустивши 1 гол з 7 ударів у ствір.
Всього в поточному сезоні 31-річний воротар провів 31 матч, в яких пропустив 28 голів. Також в його активі 10 сухих матчів.
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