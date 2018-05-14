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14.05.2018  15:47

Голкіпер Вереса став найкращим в 31-му турі УПЛ

 

Воротар Вереса Олександр Бандура став найкращим гравцем 31-го туру УПЛ.

Він зіграв повний матч проти Шахтаря, пропустивши 1 гол з 7 ударів у ствір.

Всього в поточному сезоні 31-річний воротар провів 31 матч, в яких пропустив 28 голів. Також в його активі 10 сухих матчів.





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