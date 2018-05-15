Бельгійський клуб запропонував Безусу новий контракт

Роман Безус

Бельгійський Сент-Трюйден хоче зберегти в складі команди Романа Безуса.

Про це повідомив сам півзахисник.

"Мій контракт з клубом діятиме ще один рік, але десь місяць тому керівники вже цікавилися моїм бажанням підписати нову угоду. Я сказав, що поки хочу зосередитися на грі, попросив перенести цю розмову на літо. Повернуся з відпустки - потім буде видно", - цитує Безуса Команда №1.

Нагадаємо, що Безус зробив шостий асист в останніх семи матчах чемпіонату Бельгії.