Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
436 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 12:38
Бельгійський клуб запропонував Безусу новий контракт
|Роман Безус
Бельгійський Сент-Трюйден хоче зберегти в складі команди Романа Безуса.
Про це повідомив сам півзахисник.
"Мій контракт з клубом діятиме ще один рік, але десь місяць тому керівники вже цікавилися моїм бажанням підписати нову угоду. Я сказав, що поки хочу зосередитися на грі, попросив перенести цю розмову на літо. Повернуся з відпустки - потім буде видно", - цитує Безуса Команда №1.
Нагадаємо, що Безус зробив шостий асист в останніх семи матчах чемпіонату Бельгії.
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