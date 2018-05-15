Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
421 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 22:58
Мессі прокоментував можливий перехід Неймара в Реал
Перехід Неймара в Реал зробить мадридський клуб сильнішим.
Про це заявив лідер Барселони Ліонель Мессі.
"Буде жахливо побачити Неймара в Реалі в зв'язку з тим, що він означає для Барселони. Він виграв великі титули: Лігу чемпіонів, чемпіонат... Це буде серйозний удар для всіх нас. Крім того, він зробить Реал сильнішим", - сказав Мессі в інтерв'ю TyC Sports.
Аргентинець також заявив, що спілкувався з Неймаром і вже все знає. За інформацією джерела, це означає, що бразилець все ж залишиться в ПСЖ, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Неймар став найкращим гравцем чемпіонату Франції.
Також була інформація, що Реал витратить на перехід Неймара 300 мільйонів.
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