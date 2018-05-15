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15.05.2018  22:58

Мессі прокоментував можливий перехід Неймара в Реал

 

Перехід Неймара в Реал зробить мадридський клуб сильнішим.

Про це заявив лідер Барселони Ліонель Мессі.

"Буде жахливо побачити Неймара в Реалі в зв'язку з тим, що він означає для Барселони. Він виграв великі титули: Лігу чемпіонів, чемпіонат... Це буде серйозний удар для всіх нас. Крім того, він зробить Реал сильнішим", - сказав Мессі в інтерв'ю TyC Sports.

Аргентинець також заявив, що спілкувався з Неймаром і вже все знає. За інформацією джерела, це означає, що бразилець все ж залишиться в ПСЖ, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Неймар став найкращим гравцем чемпіонату Франції.

Також була інформація, що Реал витратить на перехід Неймара 300 мільйонів.





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