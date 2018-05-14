Неймар став найкращим гравцем чемпіонату Франції

Неймар

Форвард ПСЖ Неймар визнаний найкращим футболістом чемпіонату Франції за підсумками сезону-2017/18.

26-річний бразилець, який перейшов в ПСЖ минулого літа з Барселони за рекордні 222 млн євро, в 20 матчах Ліги 1 забив 20 голів і віддав 16 результативних передач.

Крім Неймара на дану нагороду також претендували два його одноклубники нападники Едінсон Кавані і Кіліан Мбаппе, а також півзахисник Марселя Флорьян Товен.

Як відомо, раніше президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді.