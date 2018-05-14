Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.05.2018 10:10
Неймар став найкращим гравцем чемпіонату Франції
|Неймар
Форвард ПСЖ Неймар визнаний найкращим футболістом чемпіонату Франції за підсумками сезону-2017/18.
26-річний бразилець, який перейшов в ПСЖ минулого літа з Барселони за рекордні 222 млн євро, в 20 матчах Ліги 1 забив 20 голів і віддав 16 результативних передач.
🏆🥇 #TrophéesUNFP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 13 травня 2018 р.
🔝 Le trophée du meilleur joueur de l'année remis à @neymarjr par @Ronaldo 🇧🇷 pic.twitter.com/tsGRqLgcEN
Крім Неймара на дану нагороду також претендували два його одноклубники нападники Едінсон Кавані і Кіліан Мбаппе, а також півзахисник Марселя Флорьян Товен.
Як відомо, раніше президент ПСЖ прояснив ситуацію щодо Неймара і його майбутнього в команді.
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