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173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.05.2018 23:28
Легендарний Марадона став головою правління клубу Мілевського
|Дієго Марадона
Аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона став головою правління брестського Динамо.
Контракт підписаний на три роки, пише сайт клубу.
⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 травня 2018 р.
Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg
Повідомляється, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію брестського Динамо.
Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення чемпіонату світу в Росії.
Раніше повідомлялося, що Артем Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки.
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