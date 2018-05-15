Легендарний Марадона став головою правління клубу Мілевського

Дієго Марадона

Аргентинський екс-футболіст Дієго Марадона став головою правління брестського Динамо.

Контракт підписаний на три роки, пише сайт клубу.

⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 15 травня 2018 р.

Повідомляється, що Марадона буде займатися питаннями стратегічного розвитку клубу, а також взаємодіяти з усіма його структурними підрозділами, включаючи дитячу академію брестського Динамо.

Марадона приступить до своїх повноважень після закінчення чемпіонату світу в Росії.

Раніше повідомлялося, що Артем Мілевський врятував Динамо-Брест від поразки.