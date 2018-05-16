У Вереса виникли серйозні проблеми із стадіоном у Рівному

Запланована реконструкція стадіону Авангард у Рівному, де у майбутньому планував проводити матчу УПЛ Верес, опинилася під загрозою зриву.

Про це стало відомо після того, як рівненський окружний адміністративний суд задовольнив позов депутата місцевої міськради Романа Стасюка про незаконне виділення коштів на реконструкцію із міського бюджету.

Судячи з усього, суд, як завжди буває у подібних випадках, спирався на процедурні порушення при внесенні правок у бюджет міста на 2018 рік.

Основне обговорення питання щодо виділення 20 мільйонів гривень на ремонт спортивного об'єкту відбулося на сесії Ради 7 лютого. Тоді частина фракцій вимагала не приймати швидких рішенні і хотіла додаткового обговорення питання.

Натомість депутатам пообіцяли провести додаткову презентацію проекту реконструкції, однак досі так і не провели її. Тим часом весною цього року проектно-кошторисну документацією реконструкції стадіону таки передали у міську раду. Але одразу відправили на доопрацювання - щоб збільшити кількість коштів закладених на зарплати будівельників.

У квітні 2018 року депутат Рівнеради Роман Стасюк звернувся з позовом до Рівненського окружного адміністративного суду, який згодом було схвалено.Рівнерада ще може подати апеляційну скаргу не це рішення, якщо ж цього не буде зроблене - воно набуде законної сили, пише vse.rv.ua.

Раніше повідомлялося, що однією з причин затримки у реконструкції Авангарда стала відсутність парковки біля стадіону.