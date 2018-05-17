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17.05.2018  21:59

Півзахисник Динамо хоче покинути клуб

Дерліз Гонсалес

Хавбек київського Динамо Дерліз Гонсалес хоче покинути клуб.

Про це заявив сам гравець виданню ABC Color.

"У мене була розмова зі спортивним директором Динамо. Я сказав йому, що мені тут не комфортно і я хочу змінити обстановку. Ми будемо розглядати варіанти", - зазначив парагваєць.

"Клуб з Мексики хоче оформити повноцінний трансфер, а це в інтересах Динамо. Вони хочуть мене продати, а не віддати в оренду. З Бенфікою буде складніше, адже вони хочуть мене взяти в оренду", - наголосив Дерліз.

"Минулого трансферного вікна до мене проявляв інтерес аргентинський Рівер Плейт, але я вже не розглядаю цей варіант", - сказав півзахисник.

"Також була розмова з клубом з МЛС, але вони так і не визначилися з трансфером", – цитує Гонсалеса Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Жуніор Мораес увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи.





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