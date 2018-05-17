Півзахисник Динамо хоче покинути клуб
|Дерліз Гонсалес
Хавбек київського Динамо Дерліз Гонсалес хоче покинути клуб.
Про це заявив сам гравець виданню ABC Color.
"У мене була розмова зі спортивним директором Динамо. Я сказав йому, що мені тут не комфортно і я хочу змінити обстановку. Ми будемо розглядати варіанти", - зазначив парагваєць.
"Клуб з Мексики хоче оформити повноцінний трансфер, а це в інтересах Динамо. Вони хочуть мене продати, а не віддати в оренду. З Бенфікою буде складніше, адже вони хочуть мене взяти в оренду", - наголосив Дерліз.
"Минулого трансферного вікна до мене проявляв інтерес аргентинський Рівер Плейт, але я вже не розглядаю цей варіант", - сказав півзахисник.
"Також була розмова з клубом з МЛС, але вони так і не визначилися з трансфером", – цитує Гонсалеса Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Жуніор Мораес увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Ліги Європи.
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