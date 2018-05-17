Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 22:26
Легендарний француз може очолити Арсенал
|Тьєрі Анрі
Екс-форвард Арсенала і збірної Франції Тьєррі Анрі претендує на посаду головного тренера лондонського клубу.
Про це повідомляє Sky Sports.
Керівництво гармашів проведе співбесіду з колишнім гравцем на початку наступного тижня.
Основним претендентом на вакантний пост як і раніше є інший екс-футболіст команди Мікель Артета, який нині працює помічником головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, пише Футбол 24.
Відзначимо, що Анрі виступав за Арсенал з 1999 по 2007 рік.
У складі Арсеналу француз двічі виграв англійську Прем'єр-лігу і Кубок Англії.
Також повідомлялося, що Арсенал можуть очолити Микель Артета та Юліан Нагельсманн.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій