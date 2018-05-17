Легендарний француз може очолити Арсенал

Тьєрі Анрі

Екс-форвард Арсенала і збірної Франції Тьєррі Анрі претендує на посаду головного тренера лондонського клубу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво гармашів проведе співбесіду з колишнім гравцем на початку наступного тижня.

Основним претендентом на вакантний пост як і раніше є інший екс-футболіст команди Мікель Артета, який нині працює помічником головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, пише Футбол 24.

Відзначимо, що Анрі виступав за Арсенал з 1999 по 2007 рік.

У складі Арсеналу француз двічі виграв англійську Прем'єр-лігу і Кубок Англії.

Також повідомлялося, що Арсенал можуть очолити Микель Артета та Юліан Нагельсманн.