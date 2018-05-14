ЗМІ назвали двох остаточних кандидатів на місце Венгера в Арсеналі

Із широкого списку кандидатів на пост головного тренера Арсенала залишилося лише два спеціалісти.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мова йде про про колишнього гравця канонірів Микеля Артету, який зараз допомагає Хосепу Гвардіолі у Манчестер Сіті, а також про Юліана Нагельсманна, який очолює Гоффенгайм та привів цю команди до бронзи першості Бундесліги.

Як відомо, багаторічний керманич Арсенала Арсен Венгер оголосив про те, що залишить команду наприкінці сезону, декілька тижнів тому.

6 травня француз провів останній матч Арсенала на домашній арені, де емоційно попращався із вболівальниками.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в Арсеналі визначаться із новим керманичем до ЧС-2018.

Також стало відомо, що в Арсеналі більше не розглядають кандидатуру Паулу Фонсеки.