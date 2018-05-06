Останній матч Венгера на Емірейтс: відео емоційного прощання із легендарним французом

Арсен Венгер

6 травня французький тренер Арсенала Арсен Венгер востаннє вивів свою команду на домашній поєдинок.

Футболісти лондонської команди не зіпсували прощання керманича із домашньою ареною Емірейтс, розгромивши Бернлі 5:0.

Після гри відбулася емоційна церемонія прощання Венгера із вболівальниками.

Так, футболісти вийшли на неї у футболках із написом французькою - Merci Arsene (дякуємо, Арсене).

Також банер із аналогічними словами, а також із зазначеннями усіх трофеєв, які виграв француз, висів над входом до стадіону.

Венгера привітали легендарні та відомі у минулому футболісти канонірів.

Нагадаємо, 3 травня Венгер провів 250-й матіч в Арсеналі у єврокубкахі, поступившись Атлетико 0:1 в 1/2 фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Венгер потрапив у топ-5 європейських тренерів.