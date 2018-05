Останній матч Венгера на Емірейтс: відео емоційного прощання із легендарним французом

6 травня французький тренер Арсенала Арсен Венгер востаннє вивів свою команду на домашній поєдинок.

Футболісти лондонської команди не зіпсували прощання керманича із домашньою ареною Емірейтс, розгромивши Бернлі 5:0.

Після гри відбулася емоційна церемонія прощання Венгера із вболівальниками.

Так, футболісти вийшли на неї у футболках із написом французькою - Merci Arsene (дякуємо, Арсене).

Також банер із аналогічними словами, а також із зазначеннями усіх трофеєв, які виграв француз, висів над входом до стадіону.

Венгера привітали легендарні та відомі у минулому футболісти канонірів.

There's only one Arsène Wenger.#MerciArsène pic.twitter.com/Z9CzHC0vIg