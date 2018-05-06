Останній матч Венгера на Емірейтс: відео емоційного прощання із легендарним французом
|Арсен Венгер
6 травня французький тренер Арсенала Арсен Венгер востаннє вивів свою команду на домашній поєдинок.
Футболісти лондонської команди не зіпсували прощання керманича із домашньою ареною Емірейтс, розгромивши Бернлі 5:0.
Після гри відбулася емоційна церемонія прощання Венгера із вболівальниками.
Так, футболісти вийшли на неї у футболках із написом французькою - Merci Arsene (дякуємо, Арсене).
Також банер із аналогічними словами, а також із зазначеннями усіх трофеєв, які виграв француз, висів над входом до стадіону.
Венгера привітали легендарні та відомі у минулому футболісти канонірів.
There's only one Arsène Wenger.#MerciArsène pic.twitter.com/Z9CzHC0vIg— Arsenal FC (@Arsenal) 6 травня 2018 р.
Нагадаємо, 3 травня Венгер провів 250-й матіч в Арсеналі у єврокубкахі, поступившись Атлетико 0:1 в 1/2 фіналу Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Венгер потрапив у топ-5 європейських тренерів.
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