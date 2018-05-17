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17.05.2018  22:59

Фонсека продовжив контракт з Шахтарем

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека продовжив контракт к гірниками.

Про це заявив власник клубу Ринат Ахметов.

"Паулу Фонсека – у Шахтарі, і я дуже радію цьому! Ми підписали новий контракт на два роки", - заявив власник Шахтаря.

"Ми підписали новий контракт, і я переконаний, що попереду на нас чекатимуть нові успіхи. Паулу – професіонал. Це амбітна людина. Працьовита людина. І в нього гарні ідеї. Він знає, що робити", - цитує Ахметова офіційний сайт клубу.

Раніше повідомлялося, що Фонсека відмовив чемпіону Саудівської Аравії.





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