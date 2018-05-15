Фонсека відмовив чемпіону Саудівської Аравії

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека, майбутнє якого в донецькому Шахтарі залишається невизначеним, не скористався можливістю попрацювати з чемпіоном Саудівської Аравії Аль-Хілялем.

Португальський фахівець мав зустріч із представниками Аль-Хіляля, повідомляє Arab News.

Однак, попри пропозицію у розмірі 6 млн євро на рік, Фонсека відмовив аравійському клубу, оскільки має мрію попрацювати в англійській Прем'єр-лізі.

Чинна угода португальця з Шахтарем завершує дію влітку, а сам Фонсека пообіцяв визначитись із майбутнім упродовж найближчих днів, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Фонсека зустрівся зі співвласником англійського Вест Гема.