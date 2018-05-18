Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 08:25
Рома відпустить свого голкіпера в Реал лише за 100 мільйонів
|Аліссон
Рома відхилила стартову пропозицію Реала по воротарю Аліссону.
Раніше повідомлялося, що трансфер бразильця оцінюється в 70 мільйонів євро.
Римляни не зацікавлені в продажі Аліссона, але готові відпустити його не менш ніж за 100 млн.
Серед інших претендентів на голкіпера - Ліверпуль, ПСЖ і Челсі, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Рома привітала Салаха з виходом у фінал Ліги чемпіонів.
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