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18.05.2018  08:25

Рома відпустить свого голкіпера в Реал лише за 100 мільйонів

Аліссон

Рома відхилила стартову пропозицію Реала по воротарю Аліссону.

Раніше повідомлялося, що трансфер бразильця оцінюється в 70 мільйонів євро.

Римляни не зацікавлені в продажі Аліссона, але готові відпустити його не менш ніж за 100 млн.

Серед інших претендентів на голкіпера - Ліверпуль, ПСЖ і Челсі, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Рома привітала Салаха з виходом у фінал Ліги чемпіонів.





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