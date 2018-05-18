Рома відпустить свого голкіпера в Реал лише за 100 мільйонів

Аліссон

Рома відхилила стартову пропозицію Реала по воротарю Аліссону.

Раніше повідомлялося, що трансфер бразильця оцінюється в 70 мільйонів євро.

Римляни не зацікавлені в продажі Аліссона, але готові відпустити його не менш ніж за 100 млн.

Серед інших претендентів на голкіпера - Ліверпуль, ПСЖ і Челсі, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Рома привітала Салаха з виходом у фінал Ліги чемпіонів.