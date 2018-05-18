Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
353 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 10:36
Лідери Шахтаря полетіли до Бразилії напередодні гри з Динамо
Хавбеки Шахтаря Фред і Тайсон вирушили до Бразилії.
Про це свідчать фото в їх Інстаграмах.
Нагадаємо, що матч заключного туру УПЛ проти Динамо гірники проведуть 19-го травня. Початок - 19.30.
Як відомо, раніше Фред зробив відверту заяву щодо виступів в Україні.
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