Лідери Шахтаря полетіли до Бразилії напередодні гри з Динамо

Хавбеки Шахтаря Фред і Тайсон вирушили до Бразилії.

Про це свідчать фото в їх Інстаграмах.

Нагадаємо, що матч заключного туру УПЛ проти Динамо гірники проведуть 19-го травня. Початок - 19.30.

Як відомо, раніше Фред зробив відверту заяву щодо виступів в Україні.