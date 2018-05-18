Роналду готовий сплатити 14 млн євро за махінації з податками

Кріштіану Роналду

Лідер Реала Кріштіану Роналду налаштований піти на примирення з іспанською податковою службою та заплатити штраф.

Про це повідомляє El Mundo.

Кріштіану готовий піти на виплату штрафу у випадку, якщо після цього з нього знімуть звинувачення у шахрайстві.

Португалець хоче виплатити 14 млн євро та визнати себе винним у 4-х податкових злочинах, у яких його звинувачують.

Адвокати Роналду вже запропонували такий варіант податківцям, які взяли час на роздуми, пише Футбол 24.

Варто додати, що зараз Роналду загрожує штраф у розмірі від 30 до навіть 100 млн євро. Саме з цієї причини футболісту вигідно піти на примирення з податківцями.

Раніше повідомлялося, що Роналду розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів у Києві.