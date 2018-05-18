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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 18:17
Роналду готовий сплатити 14 млн євро за махінації з податками
|Кріштіану Роналду
Лідер Реала Кріштіану Роналду налаштований піти на примирення з іспанською податковою службою та заплатити штраф.
Про це повідомляє El Mundo.
Кріштіану готовий піти на виплату штрафу у випадку, якщо після цього з нього знімуть звинувачення у шахрайстві.
Португалець хоче виплатити 14 млн євро та визнати себе винним у 4-х податкових злочинах, у яких його звинувачують.
Адвокати Роналду вже запропонували такий варіант податківцям, які взяли час на роздуми, пише Футбол 24.
Варто додати, що зараз Роналду загрожує штраф у розмірі від 30 до навіть 100 млн євро. Саме з цієї причини футболісту вигідно піти на примирення з податківцями.
Раніше повідомлялося, що Роналду розпочав підготовку до фіналу Ліги чемпіонів у Києві.
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