Інгулець-2 здобув першу із серпня 2017 року перемогу у Другій лізі
18 травня відбувся перший матч 31-го туру першості Другої ліги.
Так, Інгулець-2 з Петрового здобув несподівану перемогу 2:1 над Суднобудівником з Миколаєва.
Зазначимо, що аутсайдер чемпіонату переміг сусіда по турнірній таблиці та скоротив відставання від миколаївців на три очки за два тури до фінішу.
Це - перша перемога петровців із 31 серпня 2017 року, коли вони вдома здолали 1:0 Мир із Горностаївки. З тих пір Інгулець записав собі в актив лише 5 нічиїх, програвши у 14 матчах. Усього в активі Інгульця-2 лише три перемоги за сезон.
Раніше повідомлялося, що наприкінці 2017 року в Інгульці-2 було призначено вже четвертого керманича за сезон.
Чемпіонат України-2017/18
Друга ліга
Група В
31-й тур
18 травня
Суднобудівник - Інгулець-2 - 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Бобелюк, 1:1 - 15 Порохня, 1:2 - 54 Порохня.
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