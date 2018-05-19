Інгулець-2 здобув першу із серпня 2017 року перемогу у Другій лізі

18 травня відбувся перший матч 31-го туру першості Другої ліги.

Так, Інгулець-2 з Петрового здобув несподівану перемогу 2:1 над Суднобудівником з Миколаєва.

Зазначимо, що аутсайдер чемпіонату переміг сусіда по турнірній таблиці та скоротив відставання від миколаївців на три очки за два тури до фінішу.

Це - перша перемога петровців із 31 серпня 2017 року, коли вони вдома здолали 1:0 Мир із Горностаївки. З тих пір Інгулець записав собі в актив лише 5 нічиїх, програвши у 14 матчах. Усього в активі Інгульця-2 лише три перемоги за сезон.

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2017 року в Інгульці-2 було призначено вже четвертого керманича за сезон.

Чемпіонат України-2017/18

Друга ліга

Група В

31-й тур

18 травня

Суднобудівник - Інгулець-2 - 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Бобелюк, 1:1 - 15 Порохня, 1:2 - 54 Порохня.