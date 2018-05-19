Карпати розгромили Сталь, перемоги Олександрії та Чорноморця. Матчі 32-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги

19 травня після проведення матчів 32-го туру Прем'єр-ліги у другій підгрупі першості визначився невдаха сезону та дві команди, які підуть у стикові ігри із представниками Першої ліги.

Так, Карпати розгромили Сталь 3:0 та відправили команду із Кам'янського у Першу лігу.

У той же час Чорноморець уникнув вильоту завдяки у тому числі перемозі над Зіркою 1:0. Саме кропивниччани та одесити гратимуть проти 2-ї та 3-ї команд із Першої ліги.

Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18

32-й тур

19 травня

Карпати - Сталь - 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Лебеденко, 2:0 - 61 Мякушко, 3:0 - 78 Швед.

Карпати: Шевченко Гуцуляк, Федецький, Лебеденко, Мірошниченко, ді Франко, Голодюк (Кльоц, 73), Вербний, Швед, Ременюк (Варгас, 62), Мякушко.

Сталь: Пеньков, Джонатан, Ощипко (Климчук, 54), Еберт, Якимів, Месхі, Г. Малакян (Задерака, 45+2), Копитов, Мисик, Кузик, Тіаго (Книш, 70).

Чорноморець - Зірка - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Третьяков.

Чорноморець: Новак, Романюк, Смирнов, Жунич, Люлька, Бобко, Оріховський, Третьяков, Ковалець, Татарков (Чорний, 80), Гладкий (Штогрин, 88)

Зірка: Паст, Полегенько, Братков, Гафаїті (Загальский, 76), Збунь, Дришлюк, Гедж, Білоног, Ямпіль, Чичиков (Кондраков, 64), Петров (Ходаковський, 64)

Олександрія - Олімпік - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55, пенальті Грицук, 2:0 - 90 Стецьків.

Олександрія: Рудик, Пашаєв, Бабогло, Шендрик, Стецьків, Банада, Запорожан, Протасов (Шастал, 75), Грицук (Гранчар, 81), Старенький (Цуріков, 46), Сітало.

Олімпік: Кичак - Снуріцин, Щаслівцев, Надирадзе (Єдинак, 68), Сондей, Тищенко (Кисіль, 68), Апостолюк, Хомутов, Є. Пасич, Цимбалюк - Балашов (Г. Балашов, 46).